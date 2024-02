Sunmoon Food Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Sunmoon Food verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -4,76 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von Sunmoon Food um 0,52 Prozent über dem Durchschnitt (-5,28 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln beträgt -10,64 Prozent, wobei Sunmoon Food aktuell 5,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sunmoon Food zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,71. Beide Werte führen zu einer Einstufung des Wertpapiers als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Sunmoon Food eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Dividendenrendite von Sunmoon Food beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.