Sunlight Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Sunlight: Analyse der Diskussion, technische Analyse, Dividendenpolitik und Branchenvergleich

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Sunlight wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung war kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -53,13 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -42,31 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Dividendenausschüttung von Sunlight liegt derzeit 5,64 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Sunlight in den letzten 12 Monaten eine Performance von 206,12 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Händler"-Branche im Durchschnitt um -10,33 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +216,45 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,97 Prozent hatte, lag Sunlight um 211,09 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Sunlight in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.