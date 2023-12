Suning Universal Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Cochlear":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt für Suning Universal bei 65,38, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 69 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt Suning Universal eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Suning Universal-Aktie als "Schlecht" bewertet, da er sich um -10,69 Prozent vom GD200 entfernt und der GD50 einen Abstand von -5,82 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis leicht negative Einschätzung für die Suning Universal-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen.