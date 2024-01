Suning Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen vermehrt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Suning. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Konkret gab es 6 "Schlecht"-Signale (bei 2 "Gut"-Signalen) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wobei der 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Suning-Aktie beträgt aktuell 1,96 CNH. Der letzte Schlusskurs von 1,76 CNH liegt damit deutlich darunter (-10,2 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Suning somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (1,83 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall ein "Neutral"-Rating für die Suning-Aktie. Insgesamt wird Suning basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende wird das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs als Dividendenrendite angegeben. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Suning derzeit unter dem Branchendurchschnitt. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat einen Wert von 2,18, was zu einer Differenz von -2,18 Prozent zur Suning-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suning mit 4,25 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist somit aus fundamentaler Sicht weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.