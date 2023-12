Suning Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die technische Analyse der Suning zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,78 CNH um -4,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum GD200 von -11 Prozent, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Suning in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,23 Prozent erzielt. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 2,81 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -38,05 Prozent im Branchenvergleich für Suning führt. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 7,86 Prozent, wobei Suning 43,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Suning bei 4,25, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Suning verzeichnet werden konnte, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Suning auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.