Suning Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI für Suning liegt bei 87,5, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 65 für Suning, was als neutral betrachtet wird und zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suning liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" auf durchschnittlichem Niveau liegt. Somit erhält Suning eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Suning im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 33,84 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt bei 2,08 Prozent, was Suning um 28,44 Prozent unterbietet. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Suning diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem positive Themen herauskristallisiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Suning führt.