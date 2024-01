Suning Aktie: Reine Nervensache!

Das Anleger-Sentiment bezüglich Suning wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positiv diskutiert, was an sechs Tagen zu positiven Themen führte. An vier Tagen überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch vor allem auf negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Aus charttechnischer Sicht ist die Suning-Aktie derzeit -3,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -10,15 Prozent beträgt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat die Suning-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,08 Prozent verzeichnet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Performance von -26,36 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 6,54 Prozent im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Suning-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,25 auf, was in etwa dem Durchschnitt ihrer Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.