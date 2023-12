Suning Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmung der Anleger für Suning hat sich in den vergangenen zwei Wochen laut einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien überwiegend negativ entwickelt. Die Redaktion schließt daraus, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft werden kann.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung auf dieser Ebene.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Suning-Aktie bei 1,99 CNH verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 1,72 CNH aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von -13,57 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein negativer Abstand von -7,53 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass die Aktienperformance von Suning im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") um 33 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Suning um 28,27 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.