München (ots/PRNewswire) -Der weltweit führende Anbieter für Wechselrichter- und Energiespeichersysteme, Sungrow, hat auf der Intersolar Europe seine Weiterentwicklung des bereits bekannten flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem PowerTitan präsentiert. Das System der neuesten Generation wurde zur Unterstützung der Netzstabilität und Verbesserung der Stromqualität entwickelt. Zudem bietet es ein optimiertes LCOS für den Projekteinsatz.Der PowerTitan 2.0 ist die perfekte Integration der Sungrow-Technologie für Leistungselektronik, Elektrochemie und Stromnetzunterstützung. Die neueste Innovation für den öffentlichen Stromspeichermarkt verwendet eine große Batteriezellenkapazität von 314Ah. Sie integriert ein String Power Conversion System (PCS) in den Batteriecontainer, verfügt über Stem Cell Grid Tech und enthält eine systematische flüssigkeitsgekühlte Temperaturkontrolle. Das All-in-One-System erhöht die Leistungsdichte erheblich, so dass der 20-Fuß-Container mit 5MWh-Batterien und 2,5MW-PCS ausgestattet werden kann.Kosteneffiziente und leistungsstarke Unterstützung für das StromnetzDer PowerTitan 2.0 wurde speziell für Israel und der Vereinigte Königreich weiterentwickelt und integriert die Batteriemodule und das String-PCS in einem 20-Fuß-Container. Das String-PCS kann die Batteriegestelle einzeln laden und entladen. Dadurch erhöht sich die entladene Energiekapazität des Systems über den gesamten Lebenszyklus um mehr als 7 Prozent.Das System weist einen Roundtrip-Wirkungsgrad (RTE) von 89,5 Prozent auf - eine Steigerung von 2 Prozent - und verfügt über die Cell to Grid-Technologie (C2G), mit der die Umwandlung zwischen Gleich- und Wechselstrom deutlich vereinfacht wird.Durch die Integration des flüssigkeitsgekühlten Wärmemanagementsystems erreichen sowohl das PCS als auch die Batteriemodule im Inneren des Containers eine ausgewogene Wärmeableitung. Der durch den für besonders große ESS optimierte PowerTitan erzielt geringere Temperaturunterschied von 2,5 Grad Celsius zwischen Zellen und Modulen ermöglicht eine Batterielebensdauer von 20 Jahren, zudem eine verbesserte Lade- und Entladeeffizienz.Dank einer durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten bionischen Wärmebilanztechnologie kann das System je nach Betriebsstatus und Batterie- und Umgebungstemperatur automatisch auf die geeignete Wärmeableitungsmethode umschalten. Diese Technologie stellt sicher, dass sich der Energieverbrauch des Systems auf 50 kWh pro Tag reduziert, was eine Verminderung um 40 Prozent im Vergleich zum Durchschnittsverbrauch der Branche ist.Zusätzlich ist der PowerTitan 2.0 mit der Stem Cell Grid Tech ausgestattet. Diese Technologie zielt nicht nur auf eine erhöhte Netzstabilität und eine bessere Stromqualität ab, sondern vereint führende Technologien wie eine optimierte und kontinuierliche Hoch- und Niederspannungsüberbrückung, eine mehrstufige Breitbandschwingungsunterdrückung, eine flexible Trägheitsunterstützung, einen Spannungsaufbau auf Mikrosekundenebene und einen Schwarzstart auf Gigawattniveau. Eine derartige Technologie gewährleistet einen nahtlosen Übergang zwischen Hoch- und Niederspannungsüberbrückung, einen adaptiven Resonanzbereich von 0,15 Hz bis 2,5 kHz und die Wiederherstellung der Stromversorgung des lokalen Netzes bei Spannungsschwankungen von unter 2 %.Maximale SicherheitUm den strengen Sicherheitsprioritäten von Sungrow Folge zu leisten, bietet auch die nächste Generation des PowerTitan ein umfassendes Sicherheitskonzept auf Zell-, Elektro- und Systemebene. Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) werden die Zellen mit großer Genauigkeit in Echtzeit überwacht. So können Veränderungen erkannt und Frühwarnungen ausgelöst werden, die ein Überhitzen verhindern. Mit vier Schutzschichten gegen übermäßigen elektrischen Strom und gefährliche Lichtbögen wird das Risiko elektrischer Gefahren erheblich reduziert.Sowohl die Komponenten der Leistungselektronik als auch die Akkumodule sind durch eine getrennte Bauweise voneinander isoliert, so dass jeder einzelne Bereich mit einem zweistündigen Brandschutz gesichert ist.Die Batteriespeicherlösungen von Sungrow verfügen über Temperatur-, Rauch- und Brandgasdetektoren sowie Gas- und Wasserlöschsysteme, um das Risiko von Batteriebränden sicher und effektiv zu verhindern und die Gefahr eines Wiederaufflammens zu verringern. Das bisher noch kein einziger Brandfall aufgetreten ist, unterstreicht die Erfolgsgeschichte von Sungrow.Fortschrittliche Betriebs- und Wartungsabläufe und optimale SchutzfunktionenDas umfassende System ist vorinstalliert, so dass die wichtigsten Parameter bereits vor dem Verlassen der Produktionsstätte konfiguriert sind. Dies verkürzt die Zeit bis zur Inbetriebnahme vor Ort und garantiert den Projektverantwortlichen frühzeitige Einnahmen.Das Back-to-Back-Installationskonzept benötigt weniger Stellfläche für das Speichersystem. Ein 100-MWh-Energiespeicherprojekt benötigt mit dem Nachfolgemodell des PowerTitan lediglich 1200 Quadratmeter.Das Utility-ESS verfügt durch die Verwendung des String-PCS zudem über eine automatische Kalibrierungsfunktion für den Ladezustand (SoC). Die Aufrüstungsdauer des Kraftwerks verkürzt sich durch den Einsatz der Over-the-Air-Technologie (OTA) um 20 Minuten.Darüber hinaus ermöglicht das modulare Design, aus Batteriepack und PCS bestehend, eine Zeitersparnis bei Betrieb und Wartung (O&M). Die Systemverfügbarkeit erhöht sich dadurch deutlich.Nicht nur der Betrieb und die Wartung wurden optimiert. Der neue PowerTitan verfügt auch über die beeindruckende Korrosionsschutzklasse C5 und die Schutzart IP55, die ihn für den Einsatz unter schwierigsten Bedingungen qualifizieren. Das System kann selbst in Höhen von bis zu 4500 Metern über dem Meeresspiegel mit 100 Prozent Nennleistung betrieben werden.Mit seinem integrierten flüssigkeitsgekühlten System verfügt der PowerTitan 2.0 zudem über einen reduzierten Schalldruckpegel von 75 dB, was einen leiseren Betrieb in lärmbelasteten Umgebungen gewährleistet.Da stets mehr Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien lanciert und immer mehr Energieträger dem Strommix hinzugefügt werden, erhöht sich die Bedeutung der Netzstabilität und der Verbesserung der Stromqualität. Mit einer 26-jährigen Erfolgsbilanz bleiben die Leistungen der Sungrow- Energiespeichersysteme unübertroffen. Das Unternehmen wurde für den PowerTitan mit dem weltweit ersten iF Design Award in der Kategorie „Energiespeichersysteme im industriellen Maßstab" ausgezeichnet. Bis heute erhielt Sungrow insgesamt neun Gigawattstunden an Aufträgen für den PowerTitan - ein Beweis für den Erfolg des Unternehmens und die Zuverlässigkeit der Produkte.Über SungrowSungrow Power Supply Co., LTD („Sungrow") ist mit weltweit über 340 GW installierter Leistung (Stand: Dezember 2022) die PV-Wechselrichtermarke mit höchster Bankfähigkeit. Das Unternehmen wurde 1997 von Prof. Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Sungrow beschäftigt das größte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für gewerbliche und industrielle Projekte sowie für den privaten Wohnungsbau. Zudem ist Sungrow ein international anerkannter Partner für schwimmende PV-Anlagen, NEV-Antriebslösungen, EV-Ladelösungen und erneuerbare Wasserstoffproduktionssysteme. Mit seiner 26-jährigen Erfolgsgeschichte auf dem PV-Markt belieferte Sungrow seine Anlagen in über 150 Ländern weltweit. Erfahren Sie mehr über Sungrow unter www.sungrowpower.com.