Sungrow Power Supply Aktie: Das ist beeindruckend!

Sungrow Power Supply schüttet eine Dividendenrendite von 0,25 % aus, was 1,24 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,49 %. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung des Ertrags und einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sungrow Power Supply gesprochen. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sungrow Power Supply mit 14,81 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf, wodurch die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten Monate zeigt sich, dass die Aufmerksamkeit der Anleger in etwa gleich geblieben ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sungrow Power Supply-Aktie daher ein "Gut"-Rating.