Sungrow Power Supply Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Sungrow Power Supply-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 94,69 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 102,97 CNH liegt, was einer Abweichung von +8,74 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 89,94 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+14,49 Prozent Abweichung). Die Aktie erhält auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Vergleich weist Sungrow Power Supply ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,08 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich verzeichnet Sungrow Power Supply eine Rendite von 1,99 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist eine Rendite von -15,23 Prozent auf, wobei Sungrow Power Supply um 17,22 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Netz zeigen hingegen eine weniger positive Bewertung. Die Diskussionsintensität der Aktie von Sungrow Power Supply war in den vergangenen Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Sungrow Power Supply-Aktie somit als "Schlecht" bewertet.