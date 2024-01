Sungrow Power Supply Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers darstellt. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird eine Bewertung vorgenommen. Der RSI der Sungrow Power Supply-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 39, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich (Wert: 47,74). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sungrow Power Supply-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei wurde eine erhöhte Aktivität festgestellt, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Sungrow Power Supply in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Sungrow Power Supply in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen widerspiegelt. Insgesamt erhält der Titel die Einschätzung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Sungrow Power Supply-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt sie damit 22,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,69 Prozent, und Sungrow Power Supply liegt aktuell 23,18 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.