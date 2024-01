Sungrow Power Supply Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die technische Analyse der Sungrow Power Supply basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 98,63 CNH, während der Kurs der Aktie bei 85,44 CNH um -13,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 83,65 CNH, was einer Abweichung von +2,14 Prozent entspricht und die Aktie somit in diesem Zeitraum als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sungrow Power Supply-Aktie beträgt aktuell 58, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,62 ebenfalls als "Neutral" einzustufen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Sungrow Power Supply mit -21,49 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,46 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 22,95 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Sungrow Power Supply beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,25 Prozent und liegt damit 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.