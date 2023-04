Sung-Hwan Cho, Geschäftsführer von Hyundai Mobis, hat die Strategie der Mobilitätsplattformanbieter auf dem 44. Internationalen Motorensymposium in Wien vorgestellt

Wien und Seoul, Südkorea, (ots/PRNewswire) -- Auf dem 44. Internationalen Motorensymposium erläuterte Dr. Cho die Strategie des ,,Mobility PLatform Provider (Mobilitätplattformanbieters)".- Er stellte die Strategie der Geschäftsausweitung vor, die auf neue Wachstumsbereiche wie UAM, Robotik und PBVs abzielen wird.- Dr.Cho sagte: „Die Weiterentwicklung der Mobilitätstechnologie wird die Lebensqualität und die Werte der Menschen verbessern."Sung-Hwan Cho, Geschäftsführer von Hyundai Mobis (KRX 012330), nahm an einem internationalen Symposium teil und erläuterte die Strategie des Unternehmens, die zuvor auf der diesjährigen CES angekündigt worden war, um das Unternehmen als Anbieter von Mobilitätsplattformen weiter voranzutreiben. Er deutete ebenfalls die Bereitschaft des Unternehmens an, seine Wettbewerbsfähigkeit im zukünftigen Mobilitätssektor zu stärken, z. B. durch Elektrifizierung, autonomes Fahren und Konnektivität, und die neuen Geschäftsbereiche voranzutreiben, die die nächsten Wachstumsmotoren für Hyundai Mobis sein werden.Hyundai Mobis gab am 28. Mai bekannt, dass der Geschäftsführer Sung-Hwan Cho als Referent zum 44. Internationalen Wiener Motorensymposium in Wien eingeladen worden ist, um über das Thema ,,Strategischer Ansatz von Hyundai Mobis für die Vision der Hyundai Motor Group zur Mobilität der Zukunft" zu referieren.Das Wiener Motorensymposium ist ein international anerkanntes jährliches Symposium der Automobilindustrie. In diesem Jahr konzentrierte sich das Symposium auf das Thema der Elektrifizierung des Antriebsstrangs, das sich zu einer großen Welle des Wandels in der globalen Automobilindustrie entwickelt hat. Angeblich strömten über 1.000 Mitarbeiter von globalen Automobilherstellern, Automobilzulieferern sowie Wissenschaftler aus 25 Ländern zu der Veranstaltung nach Wien.Im Vortrag stellte Dr. Cho die Vision der Hyundai Motor Group für die zukünftige Mobilität vor und zeichnete ein klares Bild der Strategie von Hyundai Mobis im Zusammenhang mit dem Ansatz der Gruppe. Dr. Cho unterstrich bei der Präsentation, dass ,,Hyundai Mobis eine differenzierte Plattform für Kunden in den Bereichen Elektrifizierung, autonomes Fahren und Konnektivität liefern wird, die auf Software mit außergewöhnlicher Qualität und optimalen Halbleitern basiert."Er brachte auch die Absicht des Unternehmens zum Ausdruck, die neuen Geschäftsbereiche zu fördern, die die nächsten Wachstumsmotoren des Unternehmens sein werden. Mit Hilfe von Elektrifizierungselementen wie dem Batteriesystem, das es sich bereits gesichert hat, würden neue Unternehmensbereiche wie UAM und Robotik vorangetrieben. Hyundai Mobis produziert und liefert die Batteriesystembaugruppen (BSA), die elektrischen Antriebseinheiten und die integrierten Ladesteuereinheiten (ICCU), die auf EV-Plattformen installiert werden, in Serie. Das Unternehmen plant, seine Strategie, diese Schlüsseltechnologie für die Elektrifizierung auf neue Wachstumsbereiche auszuweiten, in naher Zukunft umzusetzen.Auf dem Symposium unterstrich Dr. Cho ebenfalls, dass Innovationen in der Mobilitätstechnologie entscheidend seien, um den Wert und die Qualität des Lebens der Menschen zu steigern. Er erklärte: „Hyundai Mobis ist der festen Überzeugung, dass Mobilitätstechnologie ein wichtiger Schlüssel zur Lösung universeller Probleme wie Klimawandel, Überbevölkerung in den Städten und Überalterung der Bevölkerung ist und dass unsere Innovationen nachhaltiges Wachstum unterstützen müssen."Seine Vision für zukünftige Technologien wurde auch auf der CES in diesem Jahr vorgestellt. Hyundai Mobis hat M.VISION TO, ein zweckgebundenes Fahrzeugkonzept (PBV) auf der CES 2023 vorgestellt. M.VISION TO ist ein autonomes Elektrofahrzeug, das nicht nur die Bewegungsfreiheit erhöhen soll, ohne selbst fahren zu müssen, sondern je nach den Bedürfnissen der Nutzer auch für verschiedene weitere Zwecke eingesetzt werden kann, z. B. um Menschen mit Behinderungen oder Rollstuhlfahrern das Ein- und Aussteigen zu erleichtern oder Fracht zu befördern.Am 44. Internationalen Wiener Motorensymposium nahmen Sung-Hwan Cho, Geschäftsführer von Hyundai Mobis, Thomas Schmall, Vorstandsmitglied der Volkswagen AG, Stefan Hartung, Geschäftsführer von Bosch sowie Christoph Starzynski, Vizepräsident von Mercedes-Benz teil. Während des gesamten Symposiums wurden im Rahmen der Vorträge der oben genannten Referenten lebhafte Diskussionen über die Zukunft der Mobilitätsindustrie und den globalen Übergang zur Elektrifizierung geführt.