Sunfonda wird immer uninteressanter …

Die Sunfonda-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,88 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,6 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -31,82 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der für die vergangenen 50 Tage bei 0,68 HKD liegt, was einem Abstand von -11,76 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Sunfonda-Aktie daher das Gesamturteil "Schlecht" in Bezug auf die technische Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Sunfonda derzeit eine Dividendenrendite von 2,94 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,65 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,71 Prozent, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, da in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Sunfonda ebenfalls als neutral eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Insgesamt erhält Sunfonda daher sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch auf das Sentiment und den Buzz eine "Neutral"-Einstufung.