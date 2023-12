Sunfonda Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sunfonda eine Rendite von -32,63 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent unterhalb des Durchschnitts liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnet eine mittlere Rendite von -0,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Sunfonda mit 31,69 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sunfonda derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 3,06 Prozentpunkte (2,27 % gegenüber 5,33 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sunfonda von 0,65 HKD mit -32,29 Prozent Abstand vom GD200 (0,96 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,83 HKD auf, was zu einem Abstand von -21,69 Prozent führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sunfonda-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sunfonda liegt bei 62,5, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 90, was als überkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".