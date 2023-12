Sunflower Pharmaceutical Aktie: Jetzt geht’s los!

Sunflower Pharmaceutical: Bewertung und Analyse

Die aktuellen fundamentalen Daten zeigen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunflower Pharmaceutical bei 11 liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 liegt die Aktie damit auf einem ähnlichen Niveau und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten betrug 12,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -0,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,17 Prozent für Sunflower Pharmaceutical im Branchenvergleich, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Auch in Bezug auf Dividenden schneidet Sunflower Pharmaceutical gut ab, da das Unternehmen derzeit höhere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher positiv bewertet. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sunflower Pharmaceutical derzeit positiv ist, da der Kurs der Aktie um +6,85 Prozent über dem GD200 verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Wertung, da der gleitende Durchschnittskurs eine Abweichung von +2,92 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält Sunflower Pharmaceutical anhand der fundamentalen, Branchenvergleichs-, Dividenden- und technischen Kriterien eine überwiegend positive Bewertung und ist daher eine vielversprechende Aktie in der "Arzneimittel"-Branche.