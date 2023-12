Sunevision Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Sunevision schüttet eine Dividendenrendite von 3,57 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,14 % eine niedrigere Rendite bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Anlegerstimmung gegenüber Sunevision war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Sunevision daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Sunevision sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 40 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 53,33 Punkten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sunevision von 2,93 HKD 22,89 % unter dem GD200 (3,8 HKD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 2,99 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sunevision-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.