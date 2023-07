Sundiro Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sundiro, die im Segment "Kohle & Brennstoffe" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.07.2023, 20:08 Uhr, an ihrer Heimatbörse Shenzhen mit 2.75 CNH.

Wie Sundiro derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sundiro-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,37 CNH. Der letzte Schlusskurs (2,75 CNH) weicht somit +16,03 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (2,38 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,55 Prozent), somit erhält die Sundiro-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Sundiro-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Sundiro mit einer Rendite von 18,26 Prozent mehr als 20 Prozent darüber. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,12 Prozent. Auch hier liegt Sundiro mit 20,38 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Sundiro investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,57 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,08 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.