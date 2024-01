Sundiro Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Sundiro ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen in den letzten beiden Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu der Einschätzung "Neutral" führte.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Sundiro in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 28,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um 7 Prozent, was einer Outperformance von +21,09 Prozent für Sundiro bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7 Prozent im letzten Jahr, wobei Sundiro 21,09 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sundiro liegt der 7-Tage-RSI bei 56,41 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ein gemischtes Bild. Der GD200 liegt bei 2,51 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,87 CNH liegt, was einer Abweichung von +14,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der GD50 liegt bei 2,84 CNH, was einer Abweichung von +1,06 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut" für Sundiro.