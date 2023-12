Sundial Growers Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Sndl-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 46. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 45,5 keine Überkauf- oder Überverkaufssignale und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Sndl-Aktie veröffentlicht. Allerdings überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen rund um Sndl, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Sndl-Aktie mit 1,57 USD angegeben, während der aktuelle Kurs bei 1,48 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,73 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 1,49 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sndl-Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".