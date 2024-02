Sundial Growers Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den letzten vier Wochen gab es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz der Aktie Sndl in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Ebenso konnte eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 (gleitender Durchschnitt über 200 Tage) verläuft bei 1,56 USD, während der Aktienkurs (1,43 USD) um -8,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,46 USD, was einer Abweichung von -2,05 Prozent entspricht, und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für die technische Analyse ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sndl liegt bei 44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Gut".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz der Aktie Sndl in den sozialen Medien negativ beeinflusst wurden, während die technische Analyse und die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral bzw. positiv einzustufen sind.