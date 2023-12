Sundial Growers Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Eine wichtige Komponente bei der Einschätzung einer Aktie ist die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Für Sndl zeigt sich dabei eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Sndl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt der aktuelle Wert bei 1,57 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,42 USD liegt deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Wert 1,48 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Sndl-Aktie bei der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Social Media war die Mehrheit der Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sndl eingestellt. Dennoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 55 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Sndl-Wertpapier in diesem Abschnitt.