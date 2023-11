Sundial Growers Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft zur Bestimmung eines überkauften oder überverkauften Zustands von Aktien verwendet. Der RSI für Sndl beträgt derzeit 64,29 auf 7-Tage-Basis und 68,99 auf 25-Tage-Basis. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt, dass der Durchschnittskurs für Sndl bei 1,7 USD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 1,47 USD, was einem Rückgang von 13,53 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,77 USD und der letzte Schlusskurs lag mit 16,95 Prozent darunter. Auch dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Von den 1 Analystenbewertungen für Sndl in den letzten zwölf Monaten waren keine "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht". Die durchschnittliche Kurszielberechnung liegt bei 3,6 USD, was auf einen möglichen Anstieg um 144,9 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 1,47 USD hindeutet. Die Analystenbewertung lautet daher "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Sndl war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" eingestuft.