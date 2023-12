Sunday Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die technische Analyse der Aktie von Sunday zeigt, dass sie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 1281,21 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1252 JPY) um -2,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1249,3 JPY weist eine Abweichung von +0,22 Prozent auf, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Sunday in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Aktie von Sunday ebenfalls die Empfehlung "Neutral" zu, mit einem Wert von 61,11 für RSI7 und einem Wert von 50 für RSI25.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Sunday, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als kaum verändert eingestuft, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" erscheinen lässt.