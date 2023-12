Sunday Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Sunday war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Die Analyse zeigt, dass es in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen im Sentiment und Buzz bezüglich Sunday gab. Daher wird die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 46,67 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 45,9, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sunday bei 1281,58 JPY liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1256 JPY liegt, was einem Abstand von -2 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1249,56 JPY, was einer Differenz von +0,52 Prozent entspricht.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den verschiedenen Analysen und Kennzahlen der Aktie Sunday.