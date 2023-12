Sunday Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen war die Aktie von Sunday ein häufig diskutiertes Thema in den sozialen Medien, ohne jedoch besonders positiv oder negativ bewertet zu werden. Auch wurden keine signifikanten positiven oder negativen Themen rund um Sunday diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Sunday-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1279,07 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (1255 JPY) weicht davon um -1,88 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1248,6 JPY) weicht nur um +0,51 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktivität und die Änderung der Stimmung rund um die Sunday-Aktie als mittel eingestuft werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sunday bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Sunday liegt bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Sunday-Aktie gemäß der Analyse des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie des Relative Strength Index unterschiedliche Bewertungen, die zusammengefasst zu einer "Neutral"-Bewertung führen.