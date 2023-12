Sundart Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Sundart-Aktie hat in verschiedenen Kategorien gute Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividende liegt sie mit einem Wert von 14,12 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 6,18 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der Relative Strength Index (RSI) und der RSI25 zeigen mit Werten von 66,67 bzw. 57,14 eine neutrale Bewertung an, was zu einem Gesamtrating "Neutral" führt.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um Sundart auf sozialen Medien sind überwiegend neutral, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Neutral" führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Sundart eine Rendite von 52,28 % erzielt, was 47 % über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat die Aktie mit 32,26 % eine sehr gute Entwicklung gezeigt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.