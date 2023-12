Suncorp Technologies Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Suncorp-Aktie: Der aktuelle Wert beträgt 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 44,26 weniger volatil als der RSI7 und führt zu derselben Einschätzung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Suncorp somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität bei Suncorp, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Suncorp-Aktie eine 0-prozentige Entfernung vom GD200 (0,24 HKD) auf, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,23 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Suncorp-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.