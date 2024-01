Suncorp Technologies Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Suncorp-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 54,55, was auf neutralen Boden hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 57. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare zeigen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Suncorp-Aktie, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über die Suncorp-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Gesamtbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Suncorp-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,24 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,22 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Suncorp-Aktie auf Basis der technischen Analyse und Anleger-Stimmung als neutral eingestuft.