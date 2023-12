Suncorp Technologies Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Stärke Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI für Suncorp auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass Suncorp momentan als überkauft gilt und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Suncorp auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI als "Neutral" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Suncorp betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den vergangenen Tagen wurden auch überwiegend neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Suncorp konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,24 HKD für den Schlusskurs der Suncorp-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,228 HKD, was einem Unterschied von -5 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Insgesamt erhält Suncorp also in allen betrachteten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.