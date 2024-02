Suncorp Technologies Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Suncorp derzeit bei 0,23 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,195 HKD gehandelt wird und somit einen Abstand von -15,22 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 0,2 HKD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -2,5 Prozent und wird daher als "Neutral"-Signal bewertet. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz gibt es in den sozialen Medien bei Suncorp in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurden keine nennenswerten Veränderungen festgestellt. Insgesamt erhält Suncorp daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell weist Suncorp einen Wert von 57,58 auf, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen ebenfalls neutral verhalten, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.