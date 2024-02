Suncorp Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Suncorp ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Investoren, die derzeit in Suncorp investieren, können von einer Dividendenrendite von 6,13 % profitieren, was 1,72 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Somit schneidet das Unternehmen in Bezug auf seine Ausschüttungspolitik positiv ab.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suncorp beträgt 15, während vergleichbare Unternehmen in der Versicherungsbranche durchschnittlich ein KGV von 29 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Suncorp derzeit unterbewertet ist, was von der Redaktion als positiv bewertet wird.

Der Relative Strength-Index gibt an, dass die Aktie von Suncorp als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Suncorp-Aktie ergibt sich ein Wert von 23,53 für den RSI7, was als positiv bewertet wird, sowie ein Wert von 32,74 für den RSI25, der als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als positiv bewertet.