Suncorp Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz über Suncorp gezeigt. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Suncorp unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Suncorp im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" liegt die Aktie damit 25,95 Prozent über dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt 12,73 Prozent, wobei Suncorp aktuell 7,58 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Suncorp eine Dividendenrendite von 6,34 Prozent auf, was 1,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Somit wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als ein lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Suncorp ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Suncorp-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,79, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und ein Wert für den RSI25 von 48,68, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

