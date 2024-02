Suncorp Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die technische Analyse der Suncorp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +5,51 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Anleger-Stimmung bei Suncorp ist insgesamt besonders positiv, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien deutlich wird. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Suncorp-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 23,53, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 32,74 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suncorp 15, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Versicherung" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.