Suncorp Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Suncorp: Aktie erhält "Neutral"-Bewertung

Die Suncorp-Aktie wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,39 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,05 liegt und darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet sein könnte. Auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Suncorp-Aktie einen aktuellen Wert von 13,37 AUD. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 13,92 AUD liegt, was einen Abstand von +4,11 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt der Aktienkurs mit 13,68 AUD um +1,75 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Befund.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Suncorp-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 44,77 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Suncorp-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt die längerfristige Betrachtung, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Suncorp durchschnittlich bzw. kaum verändert sind, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Suncorp-Aktie auf der Basis fundamentaler, technischer und sentimentaler Kriterien aktuell eine "Neutral"-Bewertung erhält.