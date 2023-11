Suncorp Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Suncorp in der Finanzbranche hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche eine Rendite von 20,31 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies spiegelt sich auch in der Dividendenrendite wider, die bei Suncorp aktuell bei 6,34 Prozent liegt, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,63 Prozent. In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine neutrale Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 3,18 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Suncorp-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wurde, während der RSI auf 25-Tage-Basis neutral ist. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft. Mit einer starken Performance in Bezug auf Rendite und Dividendenpolitik sowie einer neutralen charttechnischen Bewertung und positiven RSI-Bewertung scheint Suncorp eine vielversprechende Aktie in der Finanzbranche zu sein.