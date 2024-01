Suncorp Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die australische Versicherungsgesellschaft Suncorp schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche. Mit 6,34 % liegt die Dividendenrendite 1,7 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,63 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Suncorp-Aktie bei 13,73 AUD, was +0,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +3 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder über positive noch über negative Themen wurde in Bezug auf das Unternehmen Suncorp diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.