SuncorpPref Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse der Suncorp-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,28 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 13,76 AUD liegt, was einer Abweichung von +3,61 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 13,68 AUD weist eine ähnliche Nähe zum letzten Schlusskurs auf, mit einer Abweichung von +0,58 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Suncorp-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Suncorp-Aktie zeigt ebenfalls neutrale Werte an. Der RSI7 liegt bei 56,48 Punkten und der RSI25 bei 48,11 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Suncorp-Aktie auch in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Suncorp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,31 Prozent, was 25,17 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Bereich Versicherungen liegt die Rendite bei 11,85 Prozent, wobei Suncorp aktuell um 8,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 6 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer positiven Differenz von +1,7 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Versicherungsbranche entspricht. Daher erhält Suncorp auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten heute.