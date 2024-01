SuncorpPref Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien in Bezug auf Suncorp war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist die Dividendenrendite von Suncorp, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 6,13 Prozent auf, was 1,51 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 4,61 Prozent in der Versicherungsbranche liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Suncorp-Aktie eine "gut" Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suncorp bei 15,39, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,05 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "gut" Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Suncorp bei 13,37 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 13,92 AUD lag, was einem Abstand von +4,11 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,68 AUD, was einer Differenz von +1,75 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "neutralen" Signal führt.

Insgesamt erhält die Suncorp-Aktie auf Basis der verschiedenen Kriterien eine neutrale Bewertung.