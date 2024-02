SuncorpADR-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Suncorp-Aktie ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten dabei vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor konnte die Suncorp-Aktie eine Rendite von 16,88 Prozent erzielen, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche konnte Suncorp mit einer Rendite von 14,94 Prozent punkten, was einer Überrendite von 1,94 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suncorp-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 13,62 AUD lag, während der aktuelle Kurs bei 14,37 AUD liegt, was einer Abweichung von +5,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 13,98 AUD, was einer Abweichung von +2,79 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anleger, die in die Suncorp-Aktie investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 6,13 % profitieren, was einen Mehrertrag von 1,72 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".