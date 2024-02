SuncorpADR Aktie: Hammer Entwicklung!

In den letzten zwei Wochen wurde insbesondere in den sozialen Medien positiv über Suncorp diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Suncorp auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers mit "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Suncorp liegt derzeit bei 23,53 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Signale. Somit wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Suncorp-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite von Suncorp liegt derzeit bei 6,13 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung durch die Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Suncorp. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Suncorp in den sozialen Medien war in etwa im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Suncorp-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem RSI, während die Dividendenpolitik eine positive "Gut"-Bewertung erhält.