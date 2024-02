Suncor Energy Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für Suncor Energy beträgt der RSI 83,87, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 59,88 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammen ergibt dies ein Gesamtrating von "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Suncor Energy weist ein KGV von 8,63 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" als deutlich günstig und unterbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 50,02, was einen Abstand von 83 Prozent ergibt. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 9 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten zeigt, dass 4 Analysten das Wertpapier als "Gut" und 5 als "Neutral" bewerten, während keiner eine "Schlecht"-Bewertung abgegeben hat. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Neutral". Die jüngsten Analysen der vergangenen Monate ergeben ebenfalls ein Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 15,07 Prozent steigen könnte, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Suncor Energy negativ bewertet werden. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".