Suncor Energy Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Suncor Energy abgegeben. Dabei wurden 3 positive, 6 neutrale und 0 negative Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in jüngsten Berichten wurden die Analysten im Schnitt zu einer ähnlichen Beurteilung geführt. Insgesamt wurde das Rating für das Suncor Energy-Wertpapier im letzten Monat als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenmeinungen, liegt bei 52,78 CAD. Dies würde einer potenziellen Steigerung um 31,19 Prozent vom letzten Schlusskurs (40,23 CAD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Suncor Energy-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index, auch bekannt als RSI, wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 88,39 Punkten, was darauf hindeutet, dass Suncor Energy überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Suncor Energy weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Suncor Energy-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor hat die Suncor Energy-Aktie in den letzten Jahren eine Rendite von 1,93 Prozent erzielt, was 6,17 Prozent über dem Durchschnitt (-4,24 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu der Bewertung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen. Zusammenfassend ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Gut".