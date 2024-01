Suncor Energy Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Stimmung und die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien für Suncor Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher hat die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8,89 Euro, was 87 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Sektor "Energie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,93 Prozent erzielt, was 0,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,12 Prozent, und Suncor Energy liegt aktuell 0,81 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Suncor Energy mit 4,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 74,95 Prozent, was einer Differenz von -70,37 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.