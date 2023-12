Suncor Energy Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Suncor Energy-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen führten. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 52,78 CAD, was einem Aufwärtspotential von 24,33 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält Suncor Energy also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Suncor Energy-Aktie einen Wert von 42,73 für den RSI7 und 59,94 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Suncor Energy aktuell 4, was eine negative Differenz von -70,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen eine gemischte Stimmung rund um die Suncor Energy-Aktie. In den vergangenen beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergeben sich somit acht Schlecht-Signale und keine Gut-Signale, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Die Redaktion schließt daraus, dass die Aktie von Suncor Energy bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.