Suncor Energy Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Suncor Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Anleger zeigten besonders in den letzten neun Tagen eine pessimistische Haltung, während positive Themen nur an drei Tagen dominierend waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich von negativen Themen geprägt. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Dividendenpolitik von Suncor Energy wird ebenfalls kritisch betrachtet, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt beachtliche 69,11 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Suncor Energy aktuell mit einem Wert von 85,09 als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Betrachtet man den RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25), ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte Suncor Energy in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,5 Prozent verzeichnen. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Performance des Unternehmens um 6,5 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Suncor Energy ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.