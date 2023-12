Suncor Energy Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich über die Aktie von Suncor Energy diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch auf dem Meinungsmarkt wurden in letzter Zeit hauptsächlich die negativen Aspekte von Suncor Energy thematisiert. Dies führte insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Analysen der kommunikativen Aktivitäten zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit acht negativen Signalen und keinem positiven. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage der Suncor Energy-Aktie (GD200) eine Abweichung von -1,01 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 44,72 CAD, liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,79 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Suncor Energy derzeit eine Dividendenrendite von 4,59 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 73,79 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dadurch erhält die Suncor Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,93 Prozent erzielt, was 5,54 Prozent über dem Durchschnitt (-3,61 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Suncor Energy-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment und die Dividendenrendite eher negativ ausfallen, während die Performance im Vergleich zum Sektor positiv bewertet wird.