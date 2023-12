Sunautas Aktie: Es gibt was neues!

Die Sunautas-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 500 JPY liegt sie nun 7,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -22,11 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Sunautas in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Sunautas daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Sunautas-Aktie liegt momentan bei 61,22 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Der RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage betrachtet, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 61,05. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Sunautas-Aktie.