Sunak: China ist größte Herausforderung unserer Zeit

Weitere Suchergebnisse zu "ITV":

HIROSHIMA (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Rishi Sunak hat mit Nachdruck vor einer wachsenden Gefahr durch China für die internationale Ordnung gewarnt. "China ist die größte Herausforderung unserer Zeit für die globale Sicherheit und den globalen Wohlstand", sagte Sunak am Sonntag am Rande des G7-Gipfels in Hiroshima. "Sie verhalten sich im Inland zunehmend autoritär und forsch im Ausland." Zugleich betonte der konservative Regierungschef, es gehe um "Risikominderung" und nicht um eine "Entkopplung".

Die G7 unternähmen aber Schritte, um zu verhindern, dass China sich mithilfe von wirtschaftlichen Zwang in souveräne Angelegenheiten anderer einmische, sagte Sunak. Dabei liege Großbritannien mit seinen Verbündeten auf einer Linie.

Sunak steht in Großbritannien immer wieder in der Kritik, dass er zu lasch gegen China vorgehe. Zuletzt nahm er seine Ankündigung zurück, die 30 sogenannten Konfuzius-Institute in Großbritannien zu schließen, die von China gefördert werden und nach Ansicht von Kritikern Propaganda verbreiten und Studenten ausspionieren.